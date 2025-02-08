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لبنان

صورة نادرة لجوزيف عون في شبابه.. هكذا كان!

Lebanon 24
08-02-2025 | 15:48
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة نادرة لرئيس الجمهورية جوزيف عون في شبابه.
 
 
وأظهرت الصورة عون وهو يرتدي البزة العسكرية وقد كان حينها برتبة مُلازم، وقد جرى التقاطها مطلع تسعينيات القرن الماضي.
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