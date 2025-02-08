ماكرون أجرى اتصالًا بعون وسلام: دعم فرنسي للبنان ودعوة للإصلاحات

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أكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا بكل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث شدد على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.ودعا ماكرون الحكومة الجديدة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، مشددًا على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.كما طالب إسرائيل باستكمال انسحابها من جنوب لبنان، مؤكدًا استعداد فرنسا للمساهمة في إرساء الاستقرار على الحدود اللبنانية السورية.