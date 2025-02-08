Advertisement

لبنان

ماكرون أجرى اتصالًا بعون وسلام: دعم فرنسي للبنان ودعوة للإصلاحات

Lebanon 24
08-02-2025 | 16:44
A-
A+
Doc-P-1317769-638746551889379927.png
Doc-P-1317769-638746551889379927.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالًا هاتفيًا بكل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، حيث شدد على وقوف فرنسا إلى جانب لبنان.

ودعا ماكرون الحكومة الجديدة إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، مشددًا على أهمية التزام جميع الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان.
Advertisement

كما طالب إسرائيل باستكمال انسحابها من جنوب لبنان، مؤكدًا استعداد فرنسا للمساهمة في إرساء الاستقرار على الحدود اللبنانية السورية.






لبنان

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:36 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:46 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:05 | 2025-02-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:30 | 2025-02-09
02:45 | 2025-02-09
02:16 | 2025-02-09
02:15 | 2025-02-09
02:00 | 2025-02-09
01:54 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24