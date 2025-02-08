وزيرات الحكومة: بين الرؤساء والأرمن

كتبت "الأنباء الكويتية":

لم ترق الحصة النسائية في حكومة العهد الأولى للرئيس جوزف عون إلى مستوى ما كان يصبو اليه البعض، إذ شكلت الوزيرات الخمس (20%) من حكومة من 24 وزيرا أطلق عليها رئيسها نواف سلام "حكومة الإصلاح والإنقاذ".

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وإذا كانت الحصة النسائية في حكومة نواف سلام أفضل بكثير مما كانت عليه في حكومة نجيب ميقاتي (وزيرة وحيدة هي وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا الرياشي عساكر)، فإن حكومة حسان دياب التي سبقتها ضمت في العام 2020 ست وزيرات، الأمر الذي خلف حينذاك صدمة إيجابية لدى المطالبين بتعزيز الحضور النسائي في مؤسسات الدولة اللبنانية.



ويقول مراقبون إن الوزيرتين ريما كرامي وحنين السيد، وهما من الطائفة السنية، مقربتان من الرئيس نواف سلام، فيما الوزيرة تمارا الزين وهي من الطائفة الشيعية، محسوبة على الرئيس نبيه بري، والوزيرة لورا الخازن لحود وهي من الطائفة المارونية، محسوبة على الرئيس جوزف عون، والوزيرة الأرمنية نورا بيرقداريان هي حصة حزب الطاشناق الأرمني.