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لبنان
مصدر ديبلوماسي عربي: على اللبنانيين حسم خياراتهم لتتلاقى مع المتغيرات
Lebanon 24
08-02-2025
|
23:18
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كتبت" الانباء الكويتية": اكد مصدر ديبلوماسي عربي أن «تشكيل الحكومة بالمواصفات المطلوبة محليا وعربيا ودوليا، سيكون له مفاعيله الفورية على لبنان لناحية الدعم الدولي في شتى المجالات التي ينتظرها لبنان سياسيا وماليا وعمرانيا وإنمائيا».
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وقال لـ«الأنباء الكويتية» : «لبنان في دائرة الاهتمام العالمي لتعزيز استقراره الأمني والاقتصادي والنهوض بدولة المؤسسات فيه، لتعزيز علاقاته مع الدول العربية والأجنبية الصديقة في سياسته الخارجية التي مرت باهتزازات عابرة، استطاعت الدول استيعابها للمحافظة على سيادته».
وأضاف: «المواقف الدولية تجاه لبنان ستؤخذ حكما بعين الاعتبار، في السياسة الخارجية التي سينتهجها لبنان في علاقاته المستقبلية مع محيطه وبقية المجتمع الدولي، لاسيما ان لبنان يشكل نقطة تجاذبات إقليمية ودولية».
وتابع: «تعمل التوجهات الإقليمية والدولية على إخراج لبنان من منطقة التجاذب، لاسيما ان المشروع الإقليمي الذي أظهر تقدما في أكثر من عاصمة بدأ بالانكفاء على إثر ما شهدته سورية من تغيرات سياسية وأمنية وعسكرية».
وختم: «على اللبنانيين وخصوصا الطبقة السياسية فيه، أن تدرك حجم المتغيرات للخروج مما يعانيه لبنان إلى شاطئ الأمان. وعليهم حسم خياراتهم لتتلاقى مع المتغيرات الإقليمية لإعادة بناء لبنان الدولة والشعب والمؤسسات».
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