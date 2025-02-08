لسكان الجنوب.. تحذيرٌ جديد من أفيخاي أدرعي

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، تحذيراً جديداً لسكان لبنان وخاصة الجنوب بعدم التوجه إلى المنطقة الحدودية التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يتواجد فيها.

وقال أدرعي في منشور له عبر منصة "إكس" إنه "تم تمديد فترة تطبيق إتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل"، مشيراً إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي ما زال مُنتشراً في الميدان ولذلك يُمنع الإنتقال جنوباً".

وأضاف زاعماً: " من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر. كل من يتحرك جنوباً يعرض نفسه للخطر".