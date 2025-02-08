لسكان الجنوب.. تحذيرٌ جديد من أفيخاي أدرعي

#عاجل إعلان وتذكير إلى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني!
🔸تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا.
🔸جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر.
🔸كل من… pic.twitter.com/Qu7floRBgF
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) February 9, 2025
#عاجل إعلان وتذكير إلى سكان لبنان وخاصة الجنوب اللبناني!
🔸تم تمديد فترة تطبيق الاتفاق ولا يزال جيش الدفاع منتشرًا في الميدان ولذلك يمنع الانتقال جنوبًا.
🔸جيش الدفاع لا ينوي المساس بكم. من أجل سلامتكم يحظر عليكم العودة إلى منازلكم في المناطق المعنية حتى إشعار آخر.
🔸كل من… pic.twitter.com/Qu7floRBgF