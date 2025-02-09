معالي "الرفيقة نورا"

رغم أن رئيس الحكومة نواف سلام لا يزال يصر على أن الحكومة التي تشكلت يوم أمس غير حزبية ولا تتضمن أي أسم حزبي، تشير المعلومات الى أن وزيرة الشباب والرياضة نورا بايراقداريان والتي تستحق هذا المنصب لمؤهلاتها، هي أيضا "حزبية" وتحمل بطاقة حزبية من حزب الطاشناق، وكانت عضوا في اللجنة المركزية للحزب في فترة ما بين 1999-2000، كما أنها كانت رئيسة لجنة الدفاع عن القضية الارمنية، فضلا عن أن المنتمين إلى حزب الطاشناق ينادونها ب"الرفيقة نورا".

Advertisement