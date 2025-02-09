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لبنان

"مُغلق".. ماذا يجري عند معبر العريضة بين لبنان وسوريا؟

Lebanon 24
09-02-2025 | 01:54
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أفادت المعلومات بأنه جرى إغلاق معبر العريضة الحدوديّ بين لبنان وسوريا بشكلٍ كامل أمام المشاة.
 
وذكرت المصادر أن سبب الإقفال يعود إلى البدء بأعمال ترميم جسر العريضة من الجهة اللبنانية، موضحة أن المعبر سيبقى مُغلقاً حتى إشعارٍ آخر.
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لبنان

معبر العريضة

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