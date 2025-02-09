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لبنان

جنبلاط: نهنىء الرئيس سلام على تشكيل حكومة قادرة على العمل

Lebanon 24
09-02-2025 | 02:16
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كتب رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط عبر حسابه على منصة "أكس" قائلاً: "نهنئ الرئيس سلام على تشكيل حكومة قادرة على العمل، تعكس تطلعات اللبنانيين التي حددها فخامة الرئيس في خطاب القسم. أمامنا تحديات جسام، محليًا ودوليًا، لا خيار لنا إلا التقدم بثبات. دولة الرئيس، نحن إلى جانبك لنمنح الشعب اللبناني أملاً جديدًا، من أقصى الشمال إلى الناقورة والجنوب المحرر".
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