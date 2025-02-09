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لبنان
نداء عاجل إلى السائقين
Lebanon 24
09-02-2025
|
03:12
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طلبت غرفة التحكم المروري، "من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر، حرصا على السلامة العامة من حصول انزلاقات وصدامات مرورية"، مؤكدة أن "الطريق سالكة امام جميع المركبات حاليا".
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