نداء عاجل إلى السائقين

طلبت غرفة التحكم المروري، "من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر، حرصا على السلامة العامة من حصول انزلاقات وصدامات مرورية"، مؤكدة أن "الطريق سالكة امام جميع المركبات حاليا".

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