وزير الإعلام: نحن غير حياديين في موضوع تحرير الأراضي اللبنانية

أكد وزير الإعلام بول مرقص من أمام كاتدرائية مار جرجس المارونية، أن البيان الوزاري سيكون مستوحى من خطاب القسم، مشيرًا إلى أنه في المواضيع المتعلقة بتحرير الأراضي اللبنانية من أي احتلال، "لن نكون حياديين". كما أكد أن الحكومة لن تتبنى الحياد في القضايا التي تتعلق بحرية التعبير.

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