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لبنان

بحضور عون وبري وسلام.. بدء القداس الإحتفالي بـ"مار مارون" في وسط بيروت

Lebanon 24
09-02-2025 | 04:02
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وصل الرؤساء الثلاثة جوزيف عون، نبيه بري ونواف سلام، إلى كاتدرائية مار جرجس في وسط بيروت، وذلك للمشاركة في القداس الإلهي بمناسبة عيد مار مارون.
 
وحضر الاحتفال عدد من السياسيين والسفراء، وقد دخل عون إلى الكنيسة على وقع قرع الأجراس. 
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لبنان

جوزاف عون

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