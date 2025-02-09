دريان يهنئ سلام بتشكيل الحكومة

هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، وتمنى له "التوفيق والنجاح في مهمته بتحقيق النهوض بالبلد اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وتنمويا ومكافحة الفساد وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية وتنفيذ الإصلاحات في شتى المجالات وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها".

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