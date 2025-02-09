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لبنان

دريان يهنئ سلام بتشكيل الحكومة

Lebanon 24
09-02-2025 | 04:56
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هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، وتمنى له "التوفيق والنجاح في مهمته بتحقيق النهوض بالبلد اقتصاديا واجتماعيا ومعيشيا وتنمويا ومكافحة الفساد وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية وتنفيذ الإصلاحات في شتى المجالات وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها".
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