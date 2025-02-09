أهالي طيرحرفا يحتجون على زيارة اورتاغوس إلى المنطقة

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عدداً من الأهالي نفّذ تجمعاً عند مثلث طيرحرفا - الجبين.



ووفق المعلومات، يأتي ذلك استنكاراً لزيارة المبعوثة الأميركية الخاصة للبنان مورغان اورتاغوس إلى المنطقة أول من أمس.

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