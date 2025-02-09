Advertisement

لبنان

أهالي طيرحرفا يحتجون على زيارة اورتاغوس إلى المنطقة

Lebanon 24
09-02-2025 | 05:10
A-
A+
Doc-P-1317897-638746999959542543.jpg
Doc-P-1317897-638746999959542543.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن عدداً من الأهالي نفّذ تجمعاً عند مثلث طيرحرفا - الجبين.

ووفق المعلومات، يأتي ذلك استنكاراً لزيارة المبعوثة الأميركية الخاصة للبنان مورغان اورتاغوس إلى المنطقة أول من أمس.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعليقا على ما يحصل في المنطقة الحدودية.. بيان صادر عن أهالي بلدة حورتعلا
lebanon 24
09/02/2025 14:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش يسمح لعدد من أهالي البياضة وشمع وعلما الشعب والناقورة بزيارة بلداتهم
lebanon 24
09/02/2025 14:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عائلات الهرمل شكرت للسيستاني وقفته إلى جانب أهالي المنطقة
lebanon 24
09/02/2025 14:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اشتباكات عنيفة جدا على الحدود اللبنانية- السورية عند بلدة مطربة بين عشائر المنطقة ومسلحي هيئة تحرير الشام
lebanon 24
09/02/2025 14:16:28 Lebanon 24 Lebanon 24

أهالي

طيرحرفا

يحتجون

زيارة

اورتاغوس

المنطقة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:14 | 2025-02-09
06:56 | 2025-02-09
06:54 | 2025-02-09
06:40 | 2025-02-09
06:32 | 2025-02-09
06:20 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24