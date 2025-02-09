لبحث عملية إعادة الإعمار والقروض المدعومة.. لقاء لبناني-قطري

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وجرى عرض مستفيض لإمكانية تقديم قطر قروضاً مخصصة لإعادة إعمار لبنان، وآلية دعمها لهذا المشروع، وذلك بناءً على نتائج زيارة رئيس وزراء قطر الأخيرة إلى لبنان ولقائه المسؤولين اللبنانيين.كذلك تم البحث في توفير قطر لمصرف الإسكان قروضاً مدعومة للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط.وخلال اللقاء، طلب الزويدي من حبيب إعداد خطة عمل بهذا الخصوص تتضمّن الشروط المطلوبة لإتمام عملية إعادة الإعمار والقروض المدعومة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، على أن يتم درسها في اجتماع آخر يُعقَد بين الجانبين منتصف الشهر الجاري.وحمّل الزويدي حبيب تحياته إلى كل من الرئيسين عون وسلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، والرئيس نجيب ميقاتي. (الوكالة الوطنية)