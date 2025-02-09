اندلاع حريق كبير في طرابلس.. ما سببه؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق كبير في منطقة سقي التبانة - طرابلس، حيث اشتعلت النيران في مجموعة من الإطارات ما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود الكثيف الذي غطى سماء المدينة.



بإنتظار فرق الدفاع المدني للوصول الى المكان.

Advertisement