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لبنان

اندلاع حريق كبير في طرابلس.. ما سببه؟

Lebanon 24
09-02-2025 | 05:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باندلاع حريق كبير في منطقة سقي التبانة - طرابلس، حيث اشتعلت النيران في مجموعة من الإطارات ما أدى إلى تصاعد الدخان الأسود الكثيف الذي غطى سماء المدينة.

بإنتظار فرق الدفاع المدني للوصول الى المكان.
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