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لبنان

الخارجية الفرنسية: مستعدون لدعم الحكومة اللبنانية

Lebanon 24
09-02-2025 | 06:02
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أشارت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الى أنَّ "فرنسا مستعدة لدعم الحكومة اللبنانية لتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي واستقرار وأمن لبنان وضمان سيادته".
وأكّدت الخارجية الفرنسية، أنَّ "فرنسا ترحب بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة".
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