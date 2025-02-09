Advertisement

لبنان

كادت أن تحدث "مجزرة".. هذا ما فعله مسلحون سوريون في بلدة لبنانية

Lebanon 24
09-02-2025 | 06:02
A-
A+

Doc-P-1317933-638747031796624449.jpg
Doc-P-1317933-638747031796624449.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصابت القذائف العشوائية من المجموعات في سوريا سقف منزل في بلدة الزكبة وأصابته إصابة مباشرة والعناية الإلهية حالت دون وقوع مجزرة، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية. 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قصف من سوريا باتجاه لبنان.. ماذا عن الهرمل؟
lebanon 24
09/02/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الإسرائيلية تتوغل وتدمر موقعا عسكريا جنوبي سوريا
lebanon 24
09/02/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"طائرات في الجو".. كيف يبدو وضع الحدود مع سوريا؟
lebanon 24
09/02/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هدوء حذر يسود القرى الحدودية بين سوريا ولبنان بعد عمليات عسكرية أمس (الحدث)
lebanon 24
09/02/2025 14:14:36 Lebanon 24 Lebanon 24

سوريا

الزكبة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:14 | 2025-02-09
06:56 | 2025-02-09
06:54 | 2025-02-09
06:40 | 2025-02-09
06:32 | 2025-02-09
06:20 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24