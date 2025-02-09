Advertisement

لبنان

فوق منطقة جرماش الحدودية.. هذا ما تم إسقاطه!

Lebanon 24
09-02-2025 | 06:07
A-
A+
Doc-P-1317935-638747033694167584.jpg
Doc-P-1317935-638747033694167584.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تم اسقاط مسيرتين للمسلحين السوريين فوق منطقة جرماش الحدودية، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أحمد الحريري من عكار: مسيرتنا مستمرّة
lebanon 24
09/02/2025 14:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة تحرير الشام تستهدف بلدة جرماش على الحدود اللبنانية ـ السورية بالقذائف
lebanon 24
09/02/2025 14:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": عناصر هيئة تحرير الشام يستهدفون بلدة جرماش على الحدود اللبنانية السورية لجهة الهرمل بالقذائف
lebanon 24
09/02/2025 14:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
أوكرانيا تعلن إسقاط 67 مسيرة من أصل 139 أطلقتها روسيا خلال الليلة الماضية
lebanon 24
09/02/2025 14:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24

جرماش

مسيرة

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:14 | 2025-02-09
06:56 | 2025-02-09
06:54 | 2025-02-09
06:40 | 2025-02-09
06:32 | 2025-02-09
06:20 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24