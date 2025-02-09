الجيش: تفجير ذخائر في بنت جبيل

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 9 / 2 / 2025، ما بين الساعة 13.00 والساعة 14.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في منطقة فرون – بنت جبيل".

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