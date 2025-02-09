انقلاب آليتين وإصابات.. ماذا حدث مع الجيش في الجنوب؟

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



تعرضت آليتان عسكريتان إلى انقلاب في بلدة طلوسة - مرجعيون، وذلك أثناء تنفيذ مهمة انتشار في منطقة جنوب الليطاني، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين بصورة طفيفة.

Advertisement