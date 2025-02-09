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لبنان

انقلاب آليتين وإصابات.. ماذا حدث مع الجيش في الجنوب؟

Lebanon 24
09-02-2025 | 06:32
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

تعرضت آليتان عسكريتان إلى انقلاب في بلدة طلوسة - مرجعيون، وذلك أثناء تنفيذ مهمة انتشار في منطقة جنوب الليطاني، ما أسفر عن إصابة عدد من العسكريين بصورة طفيفة.
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الجيش

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