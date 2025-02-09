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لبنان

بري التقى المبعوث الخاص لرئيس الجزائر

Lebanon 24
09-02-2025 | 06:54
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التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء في عين التينة، المبعوث الخاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والوفد المرافق.
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نبيه بري

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