Advertisement

لبنان

جمعية المصارف هنأت سلام: توجه سليم نحو تعافي القطاع المصرفي

Lebanon 24
09-02-2025 | 06:20
A-
A+
Doc-P-1317957-638747068530450485.jpeg
Doc-P-1317957-638747068530450485.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هنأت جمعية مصارف الرئيس نواف سلام والشعب اللبناني بتشكيل حكومة الإصلاح والإنقاذ، "هذا الاستحقاق الوطني الذي يحمل في طيّاته الأمل بغدٍ أفضل للبنان، ويعيد ثقة المجتمع الدولي ببلدنا الحبيب".

Advertisement
وقالت في بيان: "إنّ تشكيل هذه الحكومة هو محطة مفصلية في تاريخ لبنان، لا سيّما في ظلّ التزامها الواضح بالإصلاحات المالية والاقتصادية، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على ركائز متينة وقوية. كما نثمّن سعي الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي والمجتمع الدولي، وفق ما أعلنه الرئيس نواف سلام في كلمته من القصر الجمهوري. هذه الالتزامات أساسية لبناء دولة القانون ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى الأزمة الاقتصادية، ولعودة لبنان إلى الخريطة المالية العالمية، مما يعكس التوجّه السليم نحو تعافي القطاع المصرفي".

وختمت: "نأمل أن تكون هذه المرحلة بداية لورشة إصلاحية وطنية، تشارك فيها جمعية المصارف، لتعيد للبنان موقعه المالي في المنطقة، وتفتح آفاق الازدهار والاستقرار لجميع أبنائه".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:20 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
15:41 | 2025-02-09
15:29 | 2025-02-09
14:54 | 2025-02-09
14:30 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24