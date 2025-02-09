جمعية المصارف هنأت سلام: توجه سليم نحو تعافي القطاع المصرفي

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وقالت في بيان: "إنّ تشكيل هذه الحكومة هو محطة مفصلية في تاريخ لبنان، لا سيّما في ظلّ التزامها الواضح بالإصلاحات المالية والاقتصادية، وإعادة بناء الاقتصاد الوطني على ركائز متينة وقوية. كما نثمّن سعي الحكومة إلى إعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وبين لبنان ومحيطه العربي والمجتمع الدولي، وفق ما أعلنه الرئيس نواف سلام في كلمته من القصر الجمهوري. هذه الالتزامات أساسية لبناء دولة القانون ومعالجة الأسباب التي أدّت إلى الأزمة الاقتصادية، ولعودة لبنان إلى الخريطة المالية العالمية، مما يعكس التوجّه السليم نحو تعافي القطاع المصرفي".وختمت: "نأمل أن تكون هذه المرحلة بداية لورشة إصلاحية وطنية، تشارك فيها جمعية المصارف، لتعيد للبنان موقعه المالي في المنطقة، وتفتح آفاق الازدهار والاستقرار لجميع أبنائه".