الكتيبة الإيطالية في "اليونيفيل" تنظم تبرعًا غذائيًا لسكان مجدل زون

Advertisement

وخلال التبرع، قدم أفراد حفظ السلام الإيطاليين عرضًا لكيفية تحضير معكرونة ساردينيا التقليدية المعروفة باسم "مالوريدوس" للسكان المحليين. ورحب رئيس بلدية مجدل زون علي ميري مع الإمام خليل حمزة بقائد الكتيبة الإيطالية وأفراد الطاقم، وأعربوا عن تقديرهم للدعم المقدم للسكان، بحيث ستستفيد حوالي 250 عائلة من الإمدادات. وشارك جميع سكان مجدل زون في الاحتفال.والوحدة الإيطالية "إيطالبات"، كجزء من القطاع الغربي لـ"اليونيفيل"، تدعم باستمرار المجتمعات المحلية في جنوب لبنان، خاصة بعد وقف الأعمال العدائية.