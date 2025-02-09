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لبنان

مرقباوي: لإعطاء الأولوية للقطاع الصحي والدوائي في المرحلة المقبلة

Lebanon 24
09-02-2025 | 07:08
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قدم نائب نقيب صيادلة لبنان عبد الرحمن مرقباوي التهنئة في بيان، إلى اللبنانيين عامة والطوائف المسيحية خاصة لمناسبة عيد مار مارون، مؤكدا أن "هذا العيد يتزامن مع تشكيل الحكومة الجديدة، مما يدعونا إلى التفاؤل خصوصا بعد فترة طويلة من الفراغ المؤسساتي".
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وأضاف: "لا يسعنا إلا التهنئة بولادة الحكومة العتيدة التي انتظرها الشعب اللبناني طويلا"، معربا عن "تهانيه لجميع الوزراء، خاصة وزير الصحة ركان ناصر الدين، الذي يشهد الجميع بمناقبيته وعلمه".

وأكد على "أهمية إعطاء الأولوية للقطاع الصحي والدوائي في المرحلة المقبلة".

وختم مرقباوي مشيرا إلى "ضرورة البدء بورشة مشاريع القوانين الصحية والدوائية، ورسم خارطة طريق تساعد الدولة والمواطن معًا في معالجة الأزمات التي مر بها القطاع الصح".
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