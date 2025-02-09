مرقباوي: لإعطاء الأولوية للقطاع الصحي والدوائي في المرحلة المقبلة

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وأضاف: "لا يسعنا إلا التهنئة بولادة الحكومة العتيدة التي انتظرها الشعب اللبناني طويلا"، معربا عن "تهانيه لجميع الوزراء، خاصة وزير الصحة ركان ناصر الدين، الذي يشهد الجميع بمناقبيته وعلمه".وأكد على "أهمية إعطاء الأولوية للقطاع الصحي والدوائي في المرحلة المقبلة".وختم مرقباوي مشيرا إلى "ضرورة البدء بورشة مشاريع القوانين الصحية والدوائية، ورسم خارطة طريق تساعد الدولة والمواطن معًا في معالجة الأزمات التي مر بها القطاع الصح".