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لبنان

بعد زيارة اورتاغوس للجنوب.. اعتصام لأهالي طيرحرفا والجبين

Lebanon 24
09-02-2025 | 07:39
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نفّذ عدد من الأهالي تجمعاً عند مثلث طيرحرفا - الجبين استنكاراً لزيارة المبعوثة الأميركية الخاصة للبنان مورغان اورتاغوس إلى المنطقة أول من أمس، وشارك في الاعتصام اهالي القرى التي دمرت منازلهم في الحرب وجرفها وهدمها وفجرها الجيش الاسرائيلي. 
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واستنكر مختار الجبين جعفر عقيل "الزيارات المشبوهة للقرى التي دمرها العدو لا سيما منازل الاهالي وأرزاقهم ومحالهم التجارية  لا سيما زيارة المبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس التي نستنكر زيارتها لقرانا، ونضع ذلك في عهدة الدولة والرؤساء الثلاثة الذين نطالبهم بالإسراع باعادة الإعمار في تلك القرى التي عاث فيها العدو دمارا وخرابا".

وختم: "سنعيد إعمار منازلنا متمسكين بكل حبة تراب كما قال الرئيس نبيه بري، لاننا ابناء الامام الصدر الذي زرع فينا حب الارض والكرامة والوطنية والعيش المشترك والمقاومة ضد المحتل".
 
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