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لبنان

المطران العمار في عيد مار مارون: نبارك للبنانيين ولادة الحكومة الجديدة

Lebanon 24
09-02-2025 | 07:47
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 بارك راعي أبرشية صيدا المارونية المطران مارون العمار للبنانيين ولادة الحكومة الجديدة، معربا عن أمله أن تحمل هذه المرحلة الجديدة الخير لجميع اللبنانيين، في ظل الظروف الصعبة التي مر بها لبنان.
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كلام المطران العمار جاء خلال ترؤسه قداس الذبيحة الإلهية  في كاتدرائية مار الياس الحي في المدينة احتفالا بعيد مار مارون، وعاونه النائب الأسقفي العام الخوراسقف مارون كيوان والشماس بول نون، بحضور مجالس بلدية واختيارية، رئيس وأعضاء لجنة التواصل في أبرشية صيدا المارونية، وحشد كبير من أبناء الرعية والأبرشية. (الوكالة الوطنية) 
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