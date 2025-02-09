المطران العمار في عيد مار مارون: نبارك للبنانيين ولادة الحكومة الجديدة

Advertisement

كلام المطران العمار جاء خلال ترؤسه قداس الذبيحة الإلهية في كاتدرائية مار الياس الحي في المدينة احتفالا بعيد مار مارون، وعاونه النائب الأسقفي العام الخوراسقف مارون كيوان والشماس بول نون، بحضور مجالس بلدية واختيارية، رئيس وأعضاء لجنة التواصل في أبرشية صيدا المارونية، وحشد كبير من أبناء الرعية والأبرشية. (الوكالة الوطنية)