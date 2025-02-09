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لبنان

بيان لعشيرة "الحروك".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
09-02-2025 | 07:49
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أوضح قاضي عشيرًة الحروك والعشائر العربية في لبنان الحسن محي الدين الرحال، في بيان، ان "العلاقة التاريخية بين عشائر بعلبك الهرمل وعشيرة الحروك تجمعها الاحداث والمواقف والماضي والحاضر ولا تفرقها السياسة والطائفية، وان الثقة الموجودة بين الطرفين كفيلة بان لا تجعل من كاذب صاحب فتنة يتكلم بلسان مسموم محاولاً تقليد لهجتنا وهو بعيد كل البعد عن لساننا ونسبنا وبلدتنا".
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ونفت عشيرة الحروك بلدة الفاعور، ان "تكون هذه البيانات والاصوات التي تسيئ لاهلنا البقاعيين في الشمال تمت لنا بصلة، وليس منا من يقول مثل هذا القول".
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