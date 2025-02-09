قداس عيد مار مارون.. مشاركة لافتة لميقاتي مع وزراء من حكومته

كانت لافتة مشاركة الرئيس نجيب ميقاتي في قداس مار مارون، الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، وحضره الرؤساء الثلاثة، اضافة إلى عدد من وزراء الحكومة السابقة وهم: جورج بوشكيان، جورج كلاس، عباس الحلبي، وليد فياض، جوني القرم، و امين سلام.

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