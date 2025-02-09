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لبنان

قداس عيد مار مارون.. مشاركة لافتة لميقاتي مع وزراء من حكومته

Lebanon 24
09-02-2025 | 08:03
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كانت لافتة مشاركة الرئيس نجيب ميقاتي في قداس  مار مارون، الذي ترأسه البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، وحضره الرؤساء الثلاثة، اضافة إلى عدد  من وزراء الحكومة السابقة وهم: جورج بوشكيان، جورج كلاس، عباس الحلبي، وليد فياض، جوني القرم، و امين سلام.
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