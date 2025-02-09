"مؤسسة البيت اللبناني للبيئة" تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

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كما تم تعيين كل من، اولكا الباشا وفضل الله حسونة مستشارين، ونور غازي زهر الدين مسؤولة مكتب وأرشيف وأبحاث وتطوير وإدارة معلومات، وزهر الدين وريان كرم نصر تنسيق مشاريع، وهادي حسن مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية للجمعية، والدكتورة رولا سهيل الشاويش مديرة إدارة مشاريع والشراكات الاستراتيجية.