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لبنان

"مؤسسة البيت اللبناني للبيئة" تنتخب هيئتها الإدارية الجديدة

Lebanon 24
09-02-2025 | 08:05
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انتخبت جمعية "مؤسسة البيت اللبناني للبيئة" هيئتها الإدارية الجديدة بالتزكية، وتألفت من: نظام علي بو خزام رئيسا وممثلا للجمعية تجاه الحكومة، علاء نبيل بو خزام نائباً للرئيس، فرح غازي زهر الدين أمينا للسر والعلاقات العامة، مدحت صلاح بو ذیاب أميناً للصندوق، ربيع عماد بو ذياب محاسبا، انور محمد کاظم وطليع نزيه البعيني علاقات خارجيّة، ملاك نظام بو خزام مسؤولة الأنشطة، منال فارس العقيلي مسؤولة الموارد البشرية،  جمال هلال عماد دراسة مشاريع.
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كما تم تعيين كل من، اولكا الباشا وفضل الله حسونة مستشارين، ونور غازي زهر الدين مسؤولة مكتب وأرشيف وأبحاث وتطوير وإدارة معلومات، وزهر الدين وريان كرم نصر تنسيق مشاريع، وهادي حسن مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية للجمعية، والدكتورة رولا سهيل الشاويش مديرة إدارة مشاريع والشراكات الاستراتيجية.
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