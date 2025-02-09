النائب عبدالرحمن البزري يلتقي وفداً من "عل صوتك" لبحث قضايا إنمائية في صيدا

التقى النائب عبدالرحمن البزري وفدا من "عل صوتك" ضم محمد دندشلي ورانية العاصي ومحمد المجذوب وماجد عبد الجواد ووفيق الهواري، وكان بحث في المواضيع الإنمائية التي تهم المدينة وخصوصا تلك المتعلقة بالقضايا البيئية والتنظيمة، وتناول البحث موضوع مرفأ صيدا وتطويره، إضافة إلى المساحة التي هي قيد الردم حاليا في منطقة سينيق والآليات الضرورية التي يجب اتباعها لكي تتمكن المدينة وأهلها من تحقيق الاستفادة القصوى منها إقتصاديا وتجاريا ومعيشيا.

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