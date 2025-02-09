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لبنان

بيان من "حزب الله" الى العرب والمسلمين.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
09-02-2025 | 08:48
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توجه المستشار السّياسي لأمين عام "حزب الله" السيد حسين الموسوي، في بيان، الى العرب والمسلمين قائلا:

"أيها العرب أيها المسلمون،

ألا تروْن إلى الحق لا يُعمل به وإلى الباطل لا يُتناهى عنه فليرغب المؤمن بلقاء ربه مُحقّاً.
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الصهاينة في أميركا وفلسطين نفّذوا حرب إبادة وترحيل في غزة ويُحاولون في الضفة الغربية ولبنان.

وفرعون العصر يغزو العالم مُوجهاً تهديداته وأوامرِه إلى جيرانه في أميركا الشمالية والجنوبية والشرق الأوسط والصين وروسيا والآتي أكبر.

نحن نؤمن أن الله أكبر وأن من يُنازع الله رداءَه يصرعه كبرياؤه، لكن واجب قيادات الأمة وشعوبها ان تهجر الخوف والنزاعات قبل ان يسقط الجميع، فيما خلاصهم وعزّتهم أن ينهضوا وينفذوا خفافاً وثقالاً ويواجهوا أعداءهم قلباً واحداً ويداً واحدة.

عام 1973 أمير شجاع أجاب الصحافيين:

لا لم أسأل الحكومة لأني علمت أن قطع النفط فوراً ينصر إخوتنا فقطعته فوراً...

وأنتم اقطعوا الخوف واقطعوا النزاعات واقطعوا النفط فوراً لعلكم تُفلحون، يا من كنتم خير أمةٍ أُخرجت للناس" .
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