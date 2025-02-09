هذا ما يأمله سليمان من "حكومة الكفاءات الوطنية"

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وتابع: "هذا يبدأ باحترام الدستور الذي ينص في مقدمته على أن النظام قائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وعبر الانسجام التام والتضامن فيما بين المكونات الثلاثة للسلطة الاجرائية وفق الفصل الرابع من الدستور والمؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء عملا بمبدأ وحدة القيادة والابتعاد عن التحدي والتنافس والمبارزة والتجاذب".