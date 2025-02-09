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لبنان

هذا ما يأمله سليمان من "حكومة الكفاءات الوطنية"

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:17
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 قال الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "عيد مبارك على الجميع، وتماما كما بيضها مار مارون بالشتاء والثلج، نأمل من حكومة الكفاءات الوطنية ومن رئيس مجلس الوزراء وطبعا رئيس الجمهورية التعاون لتبييض سمعة لبنان التي اتشحت بالسواد لفترة طويلة". 
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وتابع: "هذا يبدأ باحترام الدستور الذي ينص في مقدمته على أن النظام قائم على فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، وعبر الانسجام التام والتضامن فيما بين المكونات الثلاثة للسلطة الاجرائية وفق الفصل الرابع من الدستور والمؤلفة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ومجلس الوزراء عملا بمبدأ وحدة القيادة والابتعاد عن التحدي والتنافس والمبارزة والتجاذب".
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