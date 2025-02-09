الحريري من الضنية: لبنان سيبقى أقوى من كل المشاريع الغريبة عنه

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وحيا الحريري، فحيا "وفاء أهل الضنية للرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي انتصر حقه على كل الظالمين والمستبدين".وتوقف عند تضحيات الرئيس سعد الحريري "من أجل إنقاذ البلد وحماية الناس وتجنيبها حرائق المنطقة"، داعياً الجميع إلى "ملاقاة الرئيس الحريري على الضريح يوم 14 شباط، للاستماع الى كلمته، وما ستحمله من مضامين للمرحلة المقبلة التي ستكون مرحلة جديدة بإذن الله".وختم بالقول أن "لبنان سيبقى أقوى من كل المشاريع الغريبة عنه، وهو اليوم بأمس الحاجة إلى مشروع وطني كمشروع الرئيس الشهيد لبنان لبناء الدولة والنهوض بواقعها". (الوكالة الوطنية)