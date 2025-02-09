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لبنان

الحريري من الضنية: لبنان سيبقى أقوى من كل المشاريع الغريبة عنه

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:21
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 زار الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، منطقة الضنية، ضمن جولته الشمالية التي يختتمها اليوم في طرابلس، تحضيراً لإحياء الذكرى العشرين لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، يوم الجمعة في 14 الحالي، على الضريح في وسط بيروت، في حضور الرئيس سعد الحريري، تحت عنوان "بالعشرين عساحتنا راجعين".
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وحيا الحريري، فحيا "وفاء أهل الضنية للرئيس الشهيد رفيق الحريري الذي انتصر حقه على كل الظالمين والمستبدين".

وتوقف عند تضحيات الرئيس سعد الحريري  "من أجل إنقاذ البلد وحماية الناس وتجنيبها حرائق المنطقة"، داعياً الجميع إلى "ملاقاة الرئيس الحريري على الضريح يوم 14 شباط، للاستماع الى كلمته، وما ستحمله من مضامين للمرحلة المقبلة التي ستكون مرحلة جديدة بإذن الله".

وختم بالقول أن "لبنان سيبقى أقوى من كل المشاريع الغريبة عنه، وهو اليوم بأمس الحاجة إلى مشروع وطني كمشروع الرئيس الشهيد لبنان لبناء الدولة والنهوض بواقعها". (الوكالة الوطنية) 
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