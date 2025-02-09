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لبنان

بلدة لبنانية تقطع الطريق لمنع تهريب المحروقات إلى سوريا (صور)

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:26
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قدم أهالي بلدة الشواغر في قضاء الهرمل على إحراق الإطارات في وسط الطريق، ومنعوا مرور صهاريج المحروقات المتجهة إلى الأراضي السورية عبر التهريب، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية.  

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