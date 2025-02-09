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لبنان

عبد المسيح بعيد مار مارون:نتمنى أن يعمّ السلام وطننا لبنان

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:32
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 كتب النائب أديب عبد المسيح، اليوم الأحد، عبر حسابه على منصة " إكس":

"تشرفتُ بالمشاركة في قداس عيد مار مارون الذي ترأسه راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، في كنيسة مار مارون، بحضور فاعليات سياسية، دينية، وشعبية.
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في هذه المناسبة المباركة، نتمنى أن يعمّ السلام والاستقرار وطننا لبنان، مستلهمين من معاني الإيمان والوحدة التي يجسدها هذا العيد. كل عام والجميع بألف خير" .
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