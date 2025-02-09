عبد المسيح بعيد مار مارون:نتمنى أن يعمّ السلام وطننا لبنان

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"تشرفتُ بالمشاركة في قداس عيد مار مارون الذي ترأسه راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، في كنيسة مار مارون، بحضور فاعليات سياسية، دينية، وشعبية.في هذه المناسبة المباركة، نتمنى أن يعمّ السلام والاستقرار وطننا لبنان، مستلهمين من معاني الإيمان والوحدة التي يجسدها هذا العيد. كل عام والجميع بألف خير" .