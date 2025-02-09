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لبنان

مطر: السعودية قادرة على صد مشروع تهجير الفلسطينيين

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:35
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كتب النائب ايهاب مطر، اليوم الأحد، عبر منصة "اكس":

"وسط موجات التطرف السياسي، التي تعم العالم، والتي أراد بنيامين نتنياهو استغلالها للقضاء على القضية الفلسطينية، يجد العرب في المملكة العربية السعودية صخرتهم التي يدركون أنها، بقيادتها الرشيدة، قادرة على صد مشروع تهجير الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم التاريخية الشرعية، عبر تشكيل موقف عربي موحد يفرض "حل الدولتين" باعتباره السبيل الوحيد لسلام المنطقة وإستقرارها" .
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