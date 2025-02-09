رئيس الجمهورية يشيد بجهود الحوت في إدارة طيران الشرق الأوسط

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون أوضاع شركة طيران الشرق الاوسط مع رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام محمد الحوت.



ونوّه رئيس الجمهورية بالدور المميز الذي لعبته شركة طيران الشرق الاوسط خلال فترة العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان، والتي أبقت لبنان على اتصال بدول العالم ومكّنت اللبنانيين من السفر والراغبين بالمجيء من العودة إلى وطنهم، مقدراً جهود السيد الحوت في ادارة الشركة في مختلف الظروف.

Advertisement