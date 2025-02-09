Advertisement

لبنان

رئيس الجمهورية يشيد بجهود الحوت في إدارة طيران الشرق الأوسط

Lebanon 24
09-02-2025 | 09:40
A-
A+
Doc-P-1318017-638747163521424328.png
Doc-P-1318017-638747163521424328.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون أوضاع شركة طيران الشرق الاوسط مع رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام محمد الحوت.

ونوّه رئيس الجمهورية بالدور المميز الذي لعبته شركة طيران الشرق الاوسط خلال فترة العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان، والتي أبقت لبنان على اتصال بدول العالم ومكّنت اللبنانيين من السفر والراغبين بالمجيء من العودة إلى وطنهم، مقدراً جهود السيد الحوت في ادارة الشركة في مختلف الظروف.
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:30 | 2025-02-09
16:20 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
15:41 | 2025-02-09
15:29 | 2025-02-09
14:54 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24