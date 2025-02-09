في ذكرى اغتيال أنور الفطايري.. بيان للحجيري

صدر عن النائب ملحم الحجيري، بيان في ذكرى اغتيال أنور الفطايري، جاء فيه:





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"قبل 36 عاماً نالت يد الغدر والعمالة والخيانة من المناضل الوطني أنور الفطايري الذي عرفناه كوطنيين لبنانيين عروبيين ناصريين قائداً فذاً، وقد سقط على طريق العروبة والوحدة الوطنية والتعايش والتحرير، قاتلنا وإياه في حرب الجبل وغيرها مشاريع التقسيم والكانتونات والعصبيات الطائفية والفئوية، حيث واجه بعناد وثبات وصلابة اليمين اللبناني المرتبط بالمشروع الاسرائيلي، ولم يحد يوماً عن القيم النضالية والثوابت الوطنية والعربية ولاسيما قضية تحرير فلسطين".