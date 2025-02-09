Advertisement

لبنان

بلدة عكارية تُحذر: لعدم الانجرار وراء الدعوات المشبوهة

Lebanon 24
09-02-2025 | 10:08
A-
A+
Doc-P-1318026-638747177807024210.jpg
Doc-P-1318026-638747177807024210.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت بلدية أكروم، في بيان، أنه "في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها منطقتنا ومن اجل ابقائها بعيدة عن الصراع القائم وحرصاً على ارواح المواطنين والسلم الاهلي، ندعو اهلنا في جبل اكروم الى توخي الحذر وعدم الانجرار وراء اي دعوات مشبوهة، ونحن على تواصل دائم مع الجهات الامنية والجيش وسعادة المحافظ، وهم بدورهم يقومون بما يلزم لحماية المواطنين، وسنبقى نراقب الاوضاع بوعي منعاً للانزلاق الى متاهات لا تحمد عقباها".
Advertisement

وختمت: "أهلنا في جبل اكروم كنتم وما زلتم المحضن لجيشكم وهو الوحيد المناط به حمايتكم ورعاية مصالحكم".

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:30 | 2025-02-09
16:20 | 2025-02-09
16:00 | 2025-02-09
15:41 | 2025-02-09
15:29 | 2025-02-09
14:54 | 2025-02-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24