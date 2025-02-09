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لبنان

الجيش يرسل تعزيزات عسكرية إلى القاع... ماذا يجري؟

Lebanon 24
09-02-2025 | 10:18
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أرسل الجيش تعزيزات عسكرية الى منطقة مشاريع القاع بعد تعرضها لاطلاق نار من الجانب السوري في جوسيه، بحسب ما افادت الوكالة الوطنية. 
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