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لبنان

"حزب الله" شيّع شهيده في بعلبك

Lebanon 24
09-02-2025 | 10:21
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شيّع "حزب الله" الشهيد مصطفى محمد علوه "ميكائيل"، في موكب حاشد في مدينة بعلبك. 

وأعدت للشهيد الذي لفّ جثمانه براية المقاومة، مراسم التكريم في الباحة الخارجية لحسينية الإمام الخميني، وقدّمت له ثلّة من إخوانه في "المقاومة الإسلامية" قَسَم الولاء والبيعة.
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وأم الصلاة على الجثمان مسؤول قسم التبليغ والأنشطة الثقافية ل"حزب الله" في منطقة البقاع الشيخ تامر حمزة.

وتقدم موكب التشييع النائب ينال صلح، مدير "حوزة الإمام المنتظر" الشيخ حسن قانصوه، حملة الصور والأكاليل والفرق الكشفية وفاعليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية.

ووري الشهيد في الثرى في رحاب "جنة الشهداء" في بعلبك.
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