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لبنان

وسط فرق الطبل والزمر وزغاريد النسوة... هكذا استُقبل الحجار في دارته بعد تعيينه وزيرًا

Lebanon 24
09-02-2025 | 10:24
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غصّت دارة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في بلدة شحيم، بالوفود والشخصيات، التي حضرت لإستقباله خلال زيارته الأولى لبلدته شحيم، بعد تعيينه وزيرا في الحكومة الجديدة.

واستقبلت الحشود الوزير الحجار على وقع فرقة الطبل والزمر وزغاريد النسوة.
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 كما حضر وفد من العشاير العرب، وقام بإلباس الوزير الحجار عباءة العشائر العربية. 

بدوره، شكر الوزير الحجار للحضور عاطفتهم النبيلة.
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