وسط فرق الطبل والزمر وزغاريد النسوة... هكذا استُقبل الحجار في دارته بعد تعيينه وزيرًا

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واستقبلت الحشود الوزير الحجار على وقع فرقة الطبل والزمر وزغاريد النسوة.كما حضر وفد من العشاير العرب، وقام بإلباس الوزير الحجار عباءة العشائر العربية.بدوره، شكر الوزير الحجار للحضور عاطفتهم النبيلة.