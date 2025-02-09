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لبنان

زعيتر: معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي الوطن

Lebanon 24
09-02-2025 | 10:39
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 قدم عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب غازي زعيتر، ممثلا الرئيس نبيه بري، التعازي على رأس وفد من حركة "أمل"،  لعوائل الشهداء من عشيرة آل جعفر، الذين قضوا في المواجهات الأخيرة مع عناصر "هيئة تحرير الشام" دفاعا عن قراهم وأرضهم.
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وأشار النائب زعيتر إلى أن "الرئيس نبيه بري تابع مع الرئيس العماد جوزاف عون تطورات الأحداث على حدودنا الشمالية، الذي أوعز إلى قيادة الجيش بأن يتم الرد على أي عدوان، والحفاظ على سيادة حدودنا في مواجهة أي خطر أو اعتداء".

ونقل زعيتر "تقدير الرئيس بري الكبير لعائلات وعشائر محافظة بعلبك الهرمل لما أبدوه من بسالة وشجاعة في الدفاع عن أرض الوطن وبلداتهم وأرزاقهم وممتلكاتهم".

وختم زعيتر: "لم يبخل أبناء منطقة بعلبك الهرمل والبقاع في تقديم التضحيات الجسام في كل ميادين المواجهة مع العدوان الاسرائيلي، أو في المعارك ضد الإرهاب، فهما وجهان لعملة واحدة، وتبقى ثلاثية المعادلة الذهبية، الجيش والشعب والمقاومة، هي التي تحمي الوطن من كل التهديدات والمؤامرات التي تتربص بلبنان وشعبه شرا".
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