مخزومي: نعوّل على الدور التاريخي للسعودية في دعم القضية الفلسطينية

Advertisement

"كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين مستنكر ومرفوض، وخصوصًا أنه يُقال عن شعب هو صاحب الحق والأرض التي تمسك بها على الرغم من كل ما عاناه منذ أكثر من ٧٥ عامًا. إننا نعوّل على الدور التاريخي والراسخ للمملكة العربية السعودية في دعم القضية الفلسطينية وتأكيدها أن السلام الدائم يتحقق بقبول مبدأ التعايش عبر حل الدولتين، ومعادلة الأرض مقابل السلام وفق مبادرة المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز في قمة بيروت ٢٠٠٢".