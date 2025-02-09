الهيئات التربوية في الهرمل تستنكر قصف مدرسة قنافذ وهذا ما طالبت به

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استنكرت الهيئات التربوية في قضاء الهرمل، في بيان، "عمليات القصف المباشر التي قامت بها المجموعات المسلحة من الجانب السوري لمبنى مدرسة قنافذ الرسمية في منطقة قنافذ اليوم، والتي جاءت في يومٍ صودف أنه يوم عطلة، ولو كان يوما عاديا لكان تسبب بوقوع كارثة، لاسيما أن عمليات القصف المتكررة تجبر جميع المؤسسات التربوية القريبة من الحدود، والتي تشمل ثانوية ومهنية ومجموعة من المدارس على إغلاق أبوابها، وتعليق الدروس، وتعطيل الطلاب".وطالبت الدولة اللبنانية ووزارة التربية ب "حماية الطلاب"، كما طالبت الجيش اللبناني ب "ردع هذا العدوان السافر، وحماية مؤسساتنا التربوية وطلابها ومعلميها من الإعتداءات الإجرامية الغادرة".