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لبنان

بعد انقلاب صهريج وسط الطريق... توقف السير في الدورة (صورة)

Lebanon 24
09-02-2025 | 11:18
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توقف السير كليا في منطقة الدورة بعد انقلاب صهريج وسط الطريق، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24".
 
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