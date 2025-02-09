الوزراء الجدد يجتمعون للمرة الأولى في قداس مار مارون

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تخطى قداس عيد مار مارون اليوم إطاره الديني، فكان مناسبة سياسية جامعة كالعادة، إلا أنها هذه المرة حملت مفارقات مميزة.فحكومة الرئيس نواف سلام، التي ولدت أمس ببركات مار مارون على حد تعبير الرئيس نبيه بري، تتحضر الثلاثاء لعقد أولى جلساتها، إلا أن وزراءها ما يزالون جدداً بين بعضهم البعض وعلى المواطنين.وبما أنهم وزراء معيّنون حديثاً وعلى الرغم من التسريبات التي خرجت إلى الإعلام قبيل إعلان التشكيلة الرسمية، لم يجمع مار مارون فقط في عيده الطوائف المتعددة في لبنان، إلا أنه أيضاً كان المناسبة الرسمية الأولى التي سمحت لبعض وزراء حكومة الرئيس نواف سلام بالتعرّف إلى بعضهم البعض، فجلس بعضهم بجانب الآخر كما بدا في صور التقطها المصوّر نبيل اسماعيل بدا فيها وزيرة الشوون الإجتماعية حنين السيد إلى جانب وزير الصناعة جو عيسى الخوري.