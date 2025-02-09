عند المدخل الشمالي ليارون.. تمشيط معاد باتجاه محيط الساتر الترابي

أطلق جيش العدو الاسرائيلي مساء اليوم نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط الساتر الترابي عند المدخل الشمالي لبلدة يارون في قضاء بنت حبيل، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".

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