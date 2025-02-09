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لبنان

عند المدخل الشمالي ليارون.. تمشيط معاد باتجاه محيط الساتر الترابي

Lebanon 24
09-02-2025 | 11:25
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أطلق جيش العدو الاسرائيلي مساء اليوم نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه محيط الساتر الترابي عند المدخل الشمالي لبلدة يارون في قضاء بنت حبيل، بحسب ما أفاد مندوب "الوكالة الوطنية للاعلام".
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