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لبنان

بيرم من النبعة: يدنا ممدودة للجميع لصناعة وطن قوي ومقتدر

Lebanon 24
09-02-2025 | 11:29
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أكد الوزير السابق مصطفى بيرم، خلال حفل تأبيني أقامه "حزب الله" للشهيد أحمد خضر فخر الدين، في قاعة جمعية "التآخي" في النبعة- المتن الشمالي، بحضور عائلة الشهيد وجمع من الفاعليات وأبناء المنطقة والجوار، أن "محاولات البعض لإلغاء المقاومة في المعادلة الداخلية باءت بالفشل، وذلك بفضل حكمة قيادة المقاومة وتضحيات الشعب والجيش والمقاومة".
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أضاف: "ما لم يستطيعوا أن يحققوه في العسكر أرادوا تحقيقه في السياسية، فأفشلنا ذلك وحفظنا البلد والوحدة الوطنية وقاربنا الارادة الوطنية فساهمنا برئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة".

وقال: "يدنا ممدودة للجميع لصناعة وطن قوي ومقتدر لأننا في زمن لا يحترمون فيه الضعفاء، وواجب علينا أن نكون أقوياء بحكمة والتزام مع قيادة الأمين العام سماحة الشيخ نعيم قاسم".

وختم مؤكدا "المشاركة الواسعة والوطنية في تشييع سيد شهداء الأمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وأخيه الأمين العام السيد هاشم صفي الدين في رسالة استفتاء وتأكيد على التمسك بخيار المقاومة".
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