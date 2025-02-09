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لبنان

وزير الخارجية الجزائري بعد لقائه سلام: مستعدون لتقديم كل الدعم اللازم للبنان لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة

Lebanon 24
09-02-2025 | 11:45
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استقبل رئيس الحكومة نواف سلام  عصر اليوم في دارته في قريطم المبعوث الرئاسي الجزائري وزير الشؤون الخارجية  الدكتور أحمد عطاف والوفد المرافق.

وخلال اللقاء قدم الوزير الجزائري التهنئة للرئيس سلام بتشكيل الحكومة، معرباً عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم اللازم للبنان لمواجهة التحديات خلال المرحلة المقبلة.
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من ناحيته ، تمنى الرئيس سلام تعزيز العلاقات بين البلدين، لا سيما من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة العليا اللبنانية- الجزائرية ومجلس رجال الاعمال الجزائري- اللبناني ،  مما ينعكس ايجابا على اقتصاد البلدين.
كما تم استعراض ابرز المستجدات الأقليمية .
 
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